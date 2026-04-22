Hablamos con la familia que ha recibido la donación de Georgina Rodríguez: "Es una esperanza"

Javi, un niño de 9 años, padece el síndrome de NEDAMS desde finales de 2024. El menor comenzó a tener problemas de estabilidad y todo empeoró hasta el punto de que ahora va en silla de ruedas y lucha contra una enfermedad ultrarara y neurodegenerativa.

La terapia para tratar de que Javi mejore cuesta un millón y medio de dólares, una cantidad inasumible para su familia. Sin embargo, ahora acaban de recibir una donación fundamental que les permite estar más cerca del tratamiento: Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, les ha donado 120.000 euros.

"Estamos muy agradecidos", afirma Ana Piera, la madre de Javi, "donaron justo la cantidad que nos faltaba, nos da mucha tranquilidad y mucha alegría".

La familia de Georgina se ha mostrado muy implicada en el tratamiento de Javi. De hecho, su hermana Ivana Rodríguez también ha donado 100.000 euros. ¿Podrá acceder Javi a la terapia pronto?