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Mejores momentos | 15 de junio

La confesión de Jorge Fernández: “Yo nunca me he metido en una app de citas”

El presentador de La ruleta de la suerte ha explicado que nunca ha utilizado la tecnología para encontrar pareja al ser uno de los temas del panel del programa.

La confesión de Jorge Fernández: “Yo nunca me he metido en una app de citas”

La confesión de Jorge Fernández: “Yo nunca me he metido en una app de citas”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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El panel de La ruleta de la suerte consistía en las apps de citas, ante el tema tratado, Jorge Fernández ha dado su versión sobre las aplicaciones para encontrar pareja.

“Yo nunca he entrado en una app de citas” ha dicho Jorge Fernández, el presentador ha dado su versión sobre si se liga en las aplicaciones para encontrar pareja.

Sobre los comentarios del presentador, Caerlos asentía al escuchar las afirmaciones, “¿nos quieres contar tu experiencia?”, le ha preguntado Jorge Fernández al concursante.

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