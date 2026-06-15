Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

Un ‘sí, quiero’ muy esperado el que han protagonizado Carol y Daryl al final de la primera temporada de ¿A qué estás esperando?

Los actores que dan vida a los protagonistas nos han contado cómo han vivido este día tan especial detrás de las cámaras, “han decorado todo con mucho gusto, han hecho un trabajo maravilloso” ha confesado Francisco Ortíz sobre el lugar en el que se ha celebrado el enlace.

Para Eva Ugarte “es un día de mucha alegría y mucho amor”. Los actores han hablado de la importancia de esa celebración, “Daryl ha conseguido cambiar el curso de las cosas, dado que ha crecido con un padre ausente” ha dicho Francisco Ortíz.

Adriana Torrebejano ha explicado que “no solo se casan los protagonistas, sino que su relación con Can se tambalea”, por su parte, Rubén Cortada ha afirmado que Can “ha descubierto un planeta nuevo con Sonia”.

Emoción, lágrimas y muchas flores, así se ha vivido el día más especial de Carol y Daryl detrás de las cámaras.

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