Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Making of

Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

Eva Ugarte y Francisco Ortíz nos han contado cómo se ha preparado este día tan especial detrás de las cámaras en ¿A qué estás esperando?

Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Un ‘sí, quiero’ muy esperado el que han protagonizado Carol y Daryl al final de la primera temporada de ¿A qué estás esperando?

Emoción, lágrimas y mucho amor: el inolvidable ‘sí, quiero’ de Daryl y Carol

Emoción, lágrimas y mucho amor: el inolvidable ‘sí, quiero’ de Daryl y Carol

Los actores que dan vida a los protagonistas nos han contado cómo han vivido este día tan especial detrás de las cámaras, “han decorado todo con mucho gusto, han hecho un trabajo maravilloso” ha confesado Francisco Ortíz sobre el lugar en el que se ha celebrado el enlace.

Para Eva Ugarte “es un día de mucha alegría y mucho amor”. Los actores han hablado de la importancia de esa celebración, “Daryl ha conseguido cambiar el curso de las cosas, dado que ha crecido con un padre ausente” ha dicho Francisco Ortíz.

Adriana Torrebejano ha explicado que “no solo se casan los protagonistas, sino que su relación con Can se tambalea”, por su parte, Rubén Cortada ha afirmado que Can “ha descubierto un planeta nuevo con Sonia”.

Emoción, lágrimas y muchas flores, así se ha vivido el día más especial de Carol y Daryl detrás de las cámaras.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Las lágrimas de Can al ver a Daryl vestido de novio

Las lágrimas de Can al ver a Daryl vestido de novio

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

Esta noche en En tierra lejana: Sadakat destroza a Alya al sacar a relucir el nombre de Meryem

Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

Así vivimos la boda de Carol y Daryl: “Es un día de mucha alegría”

"Te presento a mi madre": Abidin hunde a Halis destapando su secreto

"Te presento a mi madre": Abidin hunde a Halis destapando su secreto

“Es mi decisión”: Suna pone fin a su matrimonio con Abidin sin mirar atrás
Capítulo 90

“Es mi decisión”: Suna pone fin a su matrimonio con Abidin sin mirar atrás

Suna y Ferit se refugian en una casa secreta y reviven sus cuentas pendientes
Capítulo 90

Suna y Ferit se refugian en una casa secreta y reviven sus cuentas pendientes

"Dejadme en paz": Ferit se siente traicionado por todos y aparta a Seyran
Capítulo 90

"Dejadme en paz": Ferit se siente traicionado por todos y aparta a Seyran

La bomba que ha soltado Halis en la cena ha destrozado por completo a Ferit. Sin pensarlo dos veces, Seyran ha salido detrás de él para intentar hablar con él, pero la situación se les ha ido de las manos en un segundo.

Ferit le devuelve el anillo a Halis y marca distancias con su abuelo: "Sigue tu camino y yo el mío"
Capítulo 90

Ferit le devuelve el anillo a Halis y marca distancias con su abuelo: "Sigue tu camino y yo el mío"

Después de jugarse la vida por recuperar las piedras, ser expulsado de la mansión y ver cómo su abuelo deja de confiar en él, Ferit vive uno de los momentos más dolorosos.

Betül abandona la mansión Korhan entre maldiciones contra toda la familia

Betül abandona la mansión Korhan entre maldiciones contra toda la familia

Nieves y don Agustín en el capítulo 580 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: el tiempo se agota para Nieves, ¿será declarada inocente o culpable?

La gran señora se adelanta a Ferit y cambia las reglas del juego: esta noche, en Una nueva vida

La gran señora se adelanta a Ferit y cambia las reglas del juego: esta noche, en Una nueva vida

Publicidad