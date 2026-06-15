La actuación sorpresa de Antonio Orozco con la que ha emocionado a sus compañeros

Las sillas de Luis Fonsi, Ana Mena y Edurne se giraban para recibir al siguiente concursante de las últimas Audiciones a ciegas cuando, de pronto, el piano empezaba a sonar en el escenario. Sin saber muy bien qué pasaba, los coaches se dejaban llevar por la melodía hasta que su compañero Antonio Orozco los dejaba sin palabras.

Ya con su equipo completo, Antonio pasó la noche de cara al escenario. Su silla no giró con las demás y aprovechó el momento para entonar su canción ‘Entre sobras y sobras me faltas’. Una actuación sorpresa que no tardó en arrancar la emoción a sus compañeros, quienes disfrutaron en silencio de este hermoso momento.

Los cuatro coaches, frente a las cámaras de La Voz Kids, rememoraban estas galas, explicando “lo bomba” que se lo han pasado o el “guay equipo” que han hecho. Y es que, durante las seis noches de Audiciones a ciegas, la química ha sido más que evidente, protagonizando momentos que ninguno de ellos jamás olvidará.

Luis Fonsi no se pudo resistir y se sumó a su amigo, acompañándole en el tema para hacer más emblemática si cabe la interpretación de Orozco. ¿Te lo perdiste? Dale play al vídeo de arriba y disfruta de esta emotiva canción.

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