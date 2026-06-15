Publicidad
TU CARA ME SUENA
J Kbello revela la meta que tenía de niño y que Tu cara me suena ha superado por completo
El concursante gaditano comparte cuál era su gran ilusión cuando era pequeño y cómo su paso por Tu cara me suena ha llevado ese sueño mucho más lejos de lo que imaginaba.
Convertido en uno de los favoritos de la edición, J Kbello continúa sumando elogios del público y del jurado gracias a sus actuaciones. Su reciente imitación de Elvis Presley le valió la máxima puntuación de los jueces.
Tras ese éxito, el artista confesó que su aspiración cuando era niño era llegar a ser bailarín del programa Tu cara me suena. Ahora, además de haber cumplido ese objetivo, lidera la clasificación y se mantiene entre los principales candidatos a la victoria final.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas