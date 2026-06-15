J Kbello revela la meta que tenía de niño y que Tu cara me suena ha superado por completo

Convertido en uno de los favoritos de la edición, J Kbello continúa sumando elogios del público y del jurado gracias a sus actuaciones. Su reciente imitación de Elvis Presley le valió la máxima puntuación de los jueces.

Tras ese éxito, el artista confesó que su aspiración cuando era niño era llegar a ser bailarín del programa Tu cara me suena. Ahora, además de haber cumplido ese objetivo, lidera la clasificación y se mantiene entre los principales candidatos a la victoria final.

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