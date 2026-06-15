La actuación que cambió todo para Antonella: Ana Mena apuró hasta el final para darle la última plaza

Con una única vacante libre en el equipo de Ana Mena y en toda la fase de Audiciones, Antonella se subió al escenario dispuesta a aprovechar su última oportunidad. Su versión de Wildflower fue creciendo poco a poco hasta lograr el esperado giro de la coach.

La cantante destacó la delicadeza y la calma de la joven talent tras su actuación. Gracias a esa incorporación, Ana Mena completó oficialmente sus 14 plazas y se cerró la fase de Audiciones a ciegas de La Voz KidsLa Voz Kids 2026.

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