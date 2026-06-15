¿Qué hizo Esperanza Aguirre con los regalos que recibió como política?: "Lo fungible me lo quedé"

Esperanza Aguirre fue expresidenta de la Comunidad de Madrid, exministra de Cultura y expresidenta del Senado, y durante su dilatada carrera política realizó numerosos viajes y mantuvo muchas más reuniones, de carácter público y privado. Admite que recibió algunos regalos en el transcurso de los mismos.

"Los regalos importantes"

La política del Partido Popular, ya retirada de la primera línea, admite que le hicieron cierta cantidad de obsequios. Niega que se quedara con joyas y al mismo tiempo afirma que "los regalos importantes" los recibió como concejala de Medio Ambiente y como presidenta del Senado, especialmente en este último puesto.

"Los valencianos me regalaron un traje de fallera que me dijeron que valía dos millones de pesetas y entonces lo mandé al inventario del Senado", decía Esperanza.

Fue a su regreso de un viaje a Argelia en calidad de presidenta de la Cámara Alta cuando le hicieron el regalo que más sorprendió a la expresidenta madrileña. El mero comentario de admiración de Aguirre hacia una silla de montar que vio durante su estancia hizo que a la vuelta dicha silla estuviera lista para embarcar con la delegación española. Este curioso, resultante y generoso artículo también acabó entre el patrimonio del Senado, según cuenta la del PP.

También recibió joyas

Ante la actitud que tomaba con los obsequios, dice Aguirre, "se corrió la voz de que solo aceptaba flores", admitiendo que las habría recibido en cantidad. Recordaba inmediatamente: "Y libros, muchos libros".

"Son joyas propias de la familia Romanov, o Sisí Emperatriz"

Con el escándalo de Zapatero y las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte del despacho del expresidente en la cima de la actualidad política, Aguirre cuenta que unos joyeros de Córdoba le entregaron "unas perlas grises preciosas". Lejos de actuar como lo habría hecho Zapatero, Aguirre depositó las joyas en el inventario del Senado.

Sobre las valiosísimas joyas del expresidente considera que "no solo es lo penal, sino lo moral y lo político", cuestiones por las que está convencida de que "el señor Zapatero y todos estos de las cloacas, tenían que haber dimitido ya" hace tiempo.

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