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María Dabán cuenta cómo ha seleccionado las historias de su nuevo libro: "He ido a algún viaje y he dicho: "anda que curioso""

María Dabán presenta su nuevo libro, un recorrido por algunas de las historias más sorprendentes y desconocidas del pasado. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado!

María Dabán

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María Dabán, la periodista conocida por sus intervenciones en El Hormiguero, visita Y ahora Sonsoles para presentar su nuevo libro histórico, Cada loco con su Historia, una obra nacida de una sección radiofónica sobre efemérides y de su interés por rescatar episodios sorprendentes del pasado.

Dabán intenta sacar anécdotas interesantes de cada viaje con el fin de mantener entretenido al lector. Tal y como comentó en el programa, la idea principal que tenía antes de escribir este libro fue hilar datos curiosos y poco conocidos con un contexto histórico.

Entre las historias más llamativas del libro figura la del papa Formoso, cuyo cadáver fue exhumado y juzgado meses después de su muerte en uno de los episodios más insólitos de la historia de la Iglesia, o la de un rey de León del S. X que necesitó la ayuda de un prestigioso médico para adelgazar y más adelante llevar a cabo una reconquista.

La periodista también repasa la historia de los papas y valora la figura de León XIV, a quien le habría gustado entrevistar para mostrar su lado más humano. Un libro que llega justo en la visita del sumo pontífice a España. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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