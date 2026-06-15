El inesperado gesto de Àngel Llàcer que emociona a Lolita

En pleno programa, Àngel Llàcer entregó a Lolita el trébol dorado y quiso destacar la importancia que tiene para el formato, asegurando que es una figura fundamental dentro de Tu cara me suena. Sus palabras provocaron una visible emoción en la artista.

Agradecida por el homenaje, Lolita confesó lo especial que resulta seguir recibiendo ese cariño después de más de cinco décadas de trayectoria profesional. El público, los concursantes y el jurado terminaron dedicándole una gran ovación.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas