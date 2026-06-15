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TU CARA ME SUENA
El inesperado gesto de Àngel Llàcer que emociona a Lolita
La jurado de Tu cara me suena no pudo contener las lágrimas tras recibir un reconocimiento muy especial de Àngel Llàcer durante uno de los momentos más emotivos de la gala.
En pleno programa, Àngel Llàcer entregó a Lolita el trébol dorado y quiso destacar la importancia que tiene para el formato, asegurando que es una figura fundamental dentro de Tu cara me suena. Sus palabras provocaron una visible emoción en la artista.
Agradecida por el homenaje, Lolita confesó lo especial que resulta seguir recibiendo ese cariño después de más de cinco décadas de trayectoria profesional. El público, los concursantes y el jurado terminaron dedicándole una gran ovación.
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