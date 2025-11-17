Diego, el niño de 4 años que se ha hecho viral por robarle el móvil a sus padres: "Cuando lo vimos, nos hartamos de reír"

Dejarle el móvil a un niño puede ser peligroso, pero en ocasiones puede dejar grandes momentos. Es el caso de Diego, un niño de 14 años que se ha hecho viral por un vídeo grabado a escondidas.

"Mami está dormida y papá cagando", dice Diego en el vídeo que acumula millones de reproducciones. El desparpajo del pequeño ha robado el corazón y la sonrisa de todo internet.

Según sus padres, había muchos más vídeos, pero este les llamó especialmente la atención: "Cuando lo vimos, nos hartamos de reír".

Está claro que Diego no tiene ningún problema con las nuevas tecnologías, algo que sus padres estarán controlando a partir de ahora. ¡No te pierdas el divertido vídeo arriba!