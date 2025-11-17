Antena 3 LogoAntena3
Anastasia, víctima de acoso escolar de 14 años: "Lo que más me duele era que los profesores no hicieron nada"

Tras a muerte de Sandra Peña, casos como el de Anastasia son más alarmantes que nunca. Ella fue acosada y agredida por sus compañeros, pero también humillada por sus profesores.

Anastasia

La muerte de Sandra Peña ha conmocionado a todo un país. La joven de 14 años sevillana se quitaba la vida el mes pasado a causa del acoso que sufría en el colegio y ante el que el centro no actuó.

A raíz de casos como el suyo, muchas personas han contado su experiencia. Anastasia, por ejemplo, ha contado que en su colegio, no solo los profesores no frenaban el bullying, sino que eran partícipes de él.

Los profesores se reían de ella y la humillaban. "Los profes y los niños se reían de mí porque era rusa, porque estaba metida en el tema de la actuación... lo que más me duele es que no hicieran nada", asegura, "mis padres incluso tenían miedo de una profesora".

Aquel acoso constante paso a convertirse en agresiones. "Un niño me lanzó una piedra a la cabeza que me mandó una semana al hospital y no le pusieron ni un parte", señala Anastasia.

Aunque a día de hoy lo ha superado, existen casos de bullying que no logran salir adelante solos. ¿Conseguirán las víctimas más apoyo por parte de los colegios?

