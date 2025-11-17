Antena 3 LogoAntena3
Olivia dio a luz a un niño sin saber que estaba embarazada: "Me notaba un poco hinchada, pero no era tripa de 9 meses"

Lo que pensaba que era una molestia estomacal, terminó con un bebé en sus brazos. Olivia ha tenido un embarazo críptico y hoy es madre por sorpresa.

Olivia

Olivia jamás pensó que sería madre a sus 25 años y, menos aún, sin enterarse. Sin embargo, hoy tiene un bebé en sus brazos que hasta el mismo día del parto no esperaba. Tuvo lo que se llama un embarazo críptico o silencioso.

El día del parto, Olivia pensaba que le había sentado mal la comida y comenzó a tener molestias estomacales. "me notaba un poco más hinchada, pero no era una tripa de 9 meses, desde luego", asegura, "incluso tenía un pequeño sangrado, pero yo era muy irregular".

Al ver que empeoraba por momentos, Olivia le pidió a su padre que le llevara a urgencias, pero ni siquiera le dio tiempo a llegar. Este llamó a una ambulancia y tuvo al bebé en su salón: "Mi padre bajó por las escaleras y, cuando lo vio, se quedó en shock, pero reaccionó rápido". En cuestión de minutos, Olivia era madre por sorpresa y ni siquiera su novio lo sabía.

Hoy, aunque Aitor y Olivia todavía están asimilando la noticia, son dos padres orgullosos que han recibido el mejor de los regalos. ¡Dale al play para ver su historia en el vídeo de arriba!

