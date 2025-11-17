Estalla contra su hija
La decisión de Suna tiene un precio: Kazim la deshereda ante todos y la deja sin familia
Nadie esperaba semejante crueldad. Kazim ha dicho las palabras que Suna jamás olvidará y la mansión Korhan se ha quedado en silencio.
Publicidad
La mansión Korhan ha sido testigo de muchas batallas, pero ninguna tan dolorosa como esta. Para Suna, ha sido el momento de una decisión que cambiará su vida.
Frente a su padre y su hermana, se ha negado a marcharse. Ha buscado ayuda en Halis, suplicando que no la dejara sola: “No quiero irme con ellos. No me obligarás a irme, ¿verdad?”. En su corazón, la mansión ya es su casa… aunque el precio sea demasiado alto.
Kazim, dolido en el ego, ha intentado mantener la calma. Pero su respuesta ha sido una puñalada para Suna: “Desde ahora, solo tengo una hija”.
Luego, se ha marchado sin volver la vista atrás. Y Suna, con el alma partida, entendió que había ganado un hogar perdiendo para siempre a su padre.
Publicidad