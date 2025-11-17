Entrevista
La lucha de Raül Balam, el hijo de la chef Carme Ruscalleda, contra la adicción: "Empecé con el alcohol, la droga más peligrosa"
Las siete estrellas Michelín de su madre le pusieron unas expectativas tan altas, que Raül se hundió en sí mismo. Las adicciones, sumadas a sus difíciles estándares, le convirtieron en su mayor enemigo.
Raül Balam heredó la pasión y el talento por la cocina de su madre, Carme Ruscalleda. Entre los dos suman nueve estrellas Michelin, aunque hubo un tiempo en el que esa brillantez fue un peso en la vida de Raül.
En la familia no había espacio para la mediocridad, algo que marcó profundamente la vida y la infancia de Raül. "Ser hijo de mi madre, de pequeño lo vivía como un lastre", confiesa Raül.
Sumido en su autoexigencia y preso de la búsqueda constante del aplauso y el reconocimiento, las adicciones de Raül despertaron. Primero optó por el alcohol, pero más tarde comenzó a consumir drogas duras.
"El alcohol es una de las drogas más peligrosas que hay", nos cuenta, "empiezo a beber en casa, luego con amigos... desde pequeño siempre me dijeron que no sabía beber". Hasta que un día, Carme confiesa que miró a su hijo y no le reconoció.
Tardó trece años en darse cuenta de que las adicciones terminarían quitándole la vida y, fue entonces cuando decidió ingresar en un centro de desintoxicación. "Cuando notas que las personas que más quieres lo saben, sientes alivio, sales del armario de las adicciones", asegura.
Fueron años muy duros en los que Raül se deshizo de lo que más quería. "La droga fue la novia de mi vida, mi muleta, me quitaron a esa pareja y lo pasé fatal", recuerda, "me pasé dos años llorando por todo".
Hoy, por fin desprovisto de las cadenas de la droga, Raül asegura que no está "curado", sino que está "despierto". ¡Dale al play para escuchar su entrevista al completo!
