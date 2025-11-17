Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

La lucha de Raül Balam, el hijo de la chef Carme Ruscalleda, contra la adicción: "Empecé con el alcohol, la droga más peligrosa"

Las siete estrellas Michelín de su madre le pusieron unas expectativas tan altas, que Raül se hundió en sí mismo. Las adicciones, sumadas a sus difíciles estándares, le convirtieron en su mayor enemigo.

La batalla de Raül Balam, el hijo de Carme Ruscalleda, contra la adicción: "Todo empezó con el alcohol, la droga más peligrosa"

Publicidad

Raül Balam heredó la pasión y el talento por la cocina de su madre, Carme Ruscalleda. Entre los dos suman nueve estrellas Michelin, aunque hubo un tiempo en el que esa brillantez fue un peso en la vida de Raül.

En la familia no había espacio para la mediocridad, algo que marcó profundamente la vida y la infancia de Raül. "Ser hijo de mi madre, de pequeño lo vivía como un lastre", confiesa Raül.

Sumido en su autoexigencia y preso de la búsqueda constante del aplauso y el reconocimiento, las adicciones de Raül despertaron. Primero optó por el alcohol, pero más tarde comenzó a consumir drogas duras.

"El alcohol es una de las drogas más peligrosas que hay", nos cuenta, "empiezo a beber en casa, luego con amigos... desde pequeño siempre me dijeron que no sabía beber". Hasta que un día, Carme confiesa que miró a su hijo y no le reconoció.

Tardó trece años en darse cuenta de que las adicciones terminarían quitándole la vida y, fue entonces cuando decidió ingresar en un centro de desintoxicación. "Cuando notas que las personas que más quieres lo saben, sientes alivio, sales del armario de las adicciones", asegura.

Fueron años muy duros en los que Raül se deshizo de lo que más quería. "La droga fue la novia de mi vida, mi muleta, me quitaron a esa pareja y lo pasé fatal", recuerda, "me pasé dos años llorando por todo".

Hoy, por fin desprovisto de las cadenas de la droga, Raül asegura que no está "curado", sino que está "despierto". ¡Dale al play para escuchar su entrevista al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La batalla de Raül Balam, el hijo de Carme Ruscalleda, contra la adicción: "Todo empezó con el alcohol, la droga más peligrosa"

La lucha de Raül Balam, el hijo de la chef Carme Ruscalleda, contra la adicción: "Empecé con el alcohol, la droga más peligrosa"

Anastasia

Anastasia, víctima de acoso escolar de 14 años: "Lo que más me duele era que los profesores no hicieron nada"

Diego, niño de 4 años viral

Diego, el niño de 4 años que se ha hecho viral por robarle el móvil a sus padres: "Cuando lo vimos, nos hartamos de reír"

Olivia
Insólito

Olivia dio a luz a un niño sin saber que estaba embarazada: "Me notaba un poco hinchada, pero no era tripa de 9 meses"

José Manuel Parada
MUERTE ENCARNITA POLO

José Manuel Parada sale en defensa de la hija de Encarnita Polo: "No le tengo en cuenta que no nos llamase para la despedida"

José Manuel Parada
Hablamos con él

José Manuel Parada, roto ante la muerte de Encarnita Polo: "Cuando me enteré, pensé que me tenían que llevar a urgencias"

La artista fallecía el pasado jueves, presuntamente estrangulada por otro residente del centro en el que vivía. Hoy, conocemos más detalles del crimen y hablamos con su amigo íntimo, José Manuel Parada.

Encarnita Polo
Novedades Encarnita Polo

Encarnita Polo fue asesinada mientras dormía: "La estranguló, se puso a llorar y dijo que no recordaba lo que había hecho"

La cantante y actriz Encarnita Polo, fue presuntamente asesinada por otro residente de 68 años, que ya ha sido detenido por la Policía Nacional.

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, sobre las palabras de Cayetano Rivera antes de su vista oral: "Lo noto avinagrado"

Kiko Rivera contra todos.

Kiko Rivera confiesa que llevaba meses sin tener sexo con Irene Rosales: "Dice que la culpa la tiene ella por perdonarle las infidelidades"

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!

Publicidad