Habla la mujer que vio a Francisca Cadenas con vida por última vez: "Estuvimos en el punto de mira, nos tuvimos que ir"

La familia de Francisca Cadenas está muy cerca de conocer qué ocurrió hace nueve años el día de la desaparición y qué pudo llevar a los dos detenidos, Lolo y Juli, a acabar con la vida de su vecina.

Según la declaración de Juli, la mató en un "ataque de ira" después de que Francisca le viese consumiendo drogas. Una confesión que llega después de salir a la luz las conversaciones entre los hermanos que captaron los micrófonos ocultos de la UCO y que ponen en evidencia una posible motivación sexual del crimen.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Adelaida, la madre de Triana, que era la niña a la que Francisca Cadenas estaba cuidando la noche de la desaparición. Ellos fueron los últimos en ver a Francisca con vida, por lo que durante años fueron señalados como los principales sospechosos.

"Estuvimos en el punto de mira, como si calláramos algo", asegura Adelaida, "hasta el punto de que nos tuvimos que ir del pueblo". Hoy, confiesan que no guardan rencor a la familia de Francisca, aunque sí les duele que en el pueblo no les hayan pedido perdón por el señalamiento.

Adelaida lamenta profundamente la muerte de Francisca Cadenas, con la que tenía una gran amistad, aunque se alegra de que la familia pueda descansar después de tanto tiempo. "Lo que han hecho con mi amiga no tiene nombre", advierte Adelaida.

La investigación del crimen continúa y la familia de Francisca Cadenas está cada vez más cerca de conocer la verdad. ¿Participaron ambos hermanos en el crimen? ¿Qué les llevaría a hacerlo?