La guerra entre Teresa y los vecinos del camping se recrudece y llegan a las manos: "No me niego a irme, quiero mi dinero"

La guerra en el camping La Noguera del Nerpio, en Albacete, se recrudeció después de que acudiéramos en Y ahora Sonsoles a hablar con Teresa, que denuncia que la quieren echar, y los vecinos.

Tras nuestra conversación con ellos, los vecinos que apoyan a Pepe, el gerente, y Teresa llegaron a las manos. El enfrentamiento ha convertido el camping en un campo de batalla en el que la situación es ya insostenible.

"Estoy fija aquí muchos años, esto nunca ha pasado, estamos disfrutando, y vengo el sábado y nos comemos esto, entonces están los críos un poquito también un poco alterados", nos ha contado una de las vecinas.

Tras la pelea, el hermano de Teresa presentó arañazos e incluso tuvo que intervenir la Guardia Civil. La noche ha sido tensa, y Teresa he elaborado un borrador con sus condiciones para abandonar el camping.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella, que nos ha contado que mantiene las condiciones pero que hasta que no encuentren un lugar digno al que ir no se marcharán. Teresa pide el dinero de la parcela y de los dos meses que no le han servido, además de poner otra denuncia.

"No sé verdaderamente lo que quiere, ayer fue un espectáculo que no", ha dicho Eli, la gerente. También hemos hablado con Pepe, uno de los socios y portavoz, que ha dejado claro que en ningún momento se le han restringido los servicios comunes, pero sí la entrada a la tienda o el restaurante pues tienen reservado el derecho de admisión.

Teresa, no obstante, se mantiene y deja claro que, al menos de momento, no se va a ir hasta que le devuelvan el dinero.