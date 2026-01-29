Antena3
Valentina, superviviente del vagón 1 del Alvia de Adamuz: "Estuve media hora enterrada hasta que vi un ángel"

El accidente de tren de Adamuz ha dejado 45 víctimas mortales y varios heridos que, como Valentina, aún no se han recuperado de lo ocurrido.

El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) se ha cobrado la vida de 45 personas. Hoy, los familiares de las víctimas mortales y algunos supervivientes asisten al funeral en honor a los fallecidos en Huelva.

Hay quien, pese ha haber pasado una semana, no ha logrado recuperarse del accidente para poder asistir al acto. Es el caso de Valentina, que aún está en cama desde el descarrilamiento.

Valentina viajaba en el vagón 1 del Alvia, el que chocó de frente contra el otro tren y cayó por un terraplén. "Estuve media hora enterrada en posición fetal con un montón de cosas encima", nos cuenta. Sin embargo, gracias a sus gritos de auxilio, un joven que estaba ayudando a sacar heridos la encontró y logró rescatarla.

"Fue como ver un ángel", recuerda, "cuando me vio me dijo: "Has tenido mucha suerte, esto es como un milagro"". Gracias a él, logró salir del tren, aunque con heridas de extrema gravedad: "Me tuvieron que sacar cristales de los oídos".

Hoy, Valentina continúa recuperándose de uno de los episodios más traumáticos de su vida, aunque dando gracias de haber sobrevivido. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

