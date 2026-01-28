Antena3
Elena, atrapada durante la nevada con sus hijos: "He pasado tres horas metida en el coche"

La nieve azota el país con fuerza, provocando cortes de carreteras, colapsos e incidentes de todo tipo.

Kristin ha irrumpido con fuerza en el panorama meteorológico, dejando un escenario marcado por el mal tiempo en casi todo el país. La borrasca está detrás de jornadas de lluvia persistente, viento intenso y nevadas que ya se dejan notar en numerosos puntos del territorio.

Las mayores complicaciones se concentran en áreas del norte y del interior, donde el temporal ha dificultado los desplazamientos y ha obligado a extremar la precaución. En algunos municipios, la nieve ha sorprendido esta mañana a vecinos y viajeros, cortando carreteras y dejando a varias personas atrapadas.

Elena estaba en mitad de la carretera, junto a sus hijos de 11 y 13 años, cuando la nieve ha colapsado por completo las carreteras. "He pasado 3 horas en el coche hasta que hemos podido volver", nos cuenta.

Al ver que los coches patinaban cuando han querido darse la vuelta, han decidido pararse hasta que escampase. "Yo había visto que la previsión daba lluvia, no nieve", confiesa Elena.

La Agencia Meteorológica prevé que Kristin continúe influyendo en el tiempo hasta mediados de semana, antes de dar paso a un fin de semana algo más estable. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Un catedrático desmiente a Óscar Puente: "Una auscultación previa podría haber detectado la soldadura defectuosa"

Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y de Materiales, cuestiona la versión del ministro de Transportes sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Asegura que la fractura del raíl no fue súbita y que existían indicios previos detectables. Sostiene que una auscultación cercana en el tiempo podría haber evitado la tragedia.

