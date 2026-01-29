Familiar de una víctima de Adamuz que se niega a acudir al funeral: "Aún nadie nos ha dado el pésame por parte del Gobierno"

El pasado 18 de enero, dos trenes de alta velocidad chocaban a la altura de Adamuz (Córdoba), después de que uno de ellos descarrilara. El accidente, calificado como la tragedia ferroviaria más grave de los últimos tiempos, ha causado un total de 45 víctimas mortales.

Hoy se ha celebrado en Huelva un funeral en honor a las víctimas al que han acudido los reyes de España. No obstante, algunos familiares de las víctimas han optado por no asistir como muestra de protesta, en demanda de explicaciones contundentes y de que se asuman responsabilidades.

Ricardo, por ejemplo, el tío de uno de los fallecidos, ha decidido quedarse en casa y no acudir al funeral. En su caso, no encuentra el sentido de ir allí cuando los responsables aún no han asumido su responsabilidad.

"Lo mínimo es darnos el pésame y a día de hoy no nos ha llamado nadie en representación del Gobierno", nos cuenta Ricardo, "parece que hay una inversión de la pirámide de la responsabilidad y la cualificación".