La anécdota más peligrosa de Glòria Serra en Equipo de Investigación: "Un hombre se sacó una katana del pantalón"

Glòria Serra es una de las presentadoras por excelencia de Atresmedia. Su voz, su seriedad y su forma de narrar las historias se han convertido en un hito de la televisión y hoy echamos la vista atrás con ella.

La presentadora cumple 15 años al frente de Equipo de Investigación, el programa que la ha alzado como una de las periodistas más famosas de nuestro país. Un programa en el que han vivido momentos de gran tensión y enfrentamientos.

"Agresiones físicas han sido muy pocas, como dos, pero los insultos son habituales", nos cuenta Glòria Serra, "España es un país más ladrador que mordedor". Además, según nos cuenta, la educación de los reporteros es capaz de calmar en muchas ocasiones las situaciones más tensas.

Pese a todo, Glòria Serra recuerda algunas anécdotas en las que ha llegado a temer por la integridad de su equipo y la suya propia. "En un rodaje, un hombre se sacó una katana del pantalón y salimos en estampida", recuerda.

Hoy, Glòria Serra nos cuenta algunas de sus mejores anécdotas al frente de Equipo de Investigación. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!