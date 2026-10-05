Gisela habla por primera vez de su divorcio: "Mi idea de familia no ha podido ser"

Gisela ha atravesado una de las épocas más difíciles de su vida. Tras una larga lucha por ser madre a los 45 años, la cantante se divorciaba al año y medio de conseguirlo. Su pareja, el fotógrafo José Ángel Ortega, y ella tomaban caminos diferentes con un bebé de apenas un año y hoy, Gisela rompe su silencio.

La artista afirma que no ha sido un proceso fácil y que aún está en un momento de adaptación. "Nos queda mucho camino por recorrer, pero espero que sepamos hacerlo de la mejor manera para él", afirma, "mi idea de familia no ha podido ser".

Tras una década de relación, José Ángel Ortega y Gisela rompen y se centran en el bienestar del pequeño. Sin embargo, es la artista quien confiesa que tiene la custodia. "Soy quien más tiempo pasa con él, se decidió hacer una custodia así porque era muy pequeño cuando nos separamos", señala, "se entiende que la madre es un pilar".

Ahora, el hijo de Gisela tiene dos años y asegura que ha necesitado centrar gran parte de su vida en él, dejando más a un lado su faceta profesional. Además, Gisela advierte que se ha dejado algo de lado a sí misma. "Lo que me está costando más gestionar es el autocuidado", afirma, "quiero estar tan presente, ser tan gallina, que me cuesta verme a mí".

Gisela rompe su silencio y nos cuenta cómo han sido estos duros meses tras su separación. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!