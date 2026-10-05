Eduardo Navarrete enseña las secuelas que le dejó El Desafío… y Elizabeth Reyes se postula para participar

Aunque parezca mentira, Eduardo Navarrete ha confesado que se pone “nervioso” en Pasapalabra. Sin embargo, es un todoterreno y lo ha destacado Roberto Leal al recordarle la experiencia televisiva en la que coincidieron. El presentador le ha preguntado por El Desafío, y el diseñador ha demostrado que esa aventura le dejó algo más que anécdotas.

De hecho, lo primero que ha nombrado es una rozadura que incluso ha mostrado a la cámara. Le queda la marca de una quemadura en la pierna izquierda, consecuencia de uno de los retos. “Y una tendinitis estupenda”, ha añadido entre las secuelas de esa aventura.

Lejos de dramatizar la situación, Navarrete ha asegurado que mantiene “un buen recuerdo”. Quizá por eso, Elizabeth Reyes, a la que Roberto ha saludado ha continuación, se ha postulado como concursante para una próxima edición. “Me encantaría”, ha asegurado la modelo.