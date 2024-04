Vive en una furgoneta porque su inquiokupa se niega a abandonar la vivienda: "Estoy frenando mi rabia"

Jose vive en una furgoneta de menos de 3 metros cuadrados adaptada con vitrocerámica, nevera y un retrete químico porque su verdadera casa la ha okupado la hija de un vecino a la que se la alquiló de manera temporal.

En agosto dejó de pagar las mensualidades y se justificaba poniendo excusas. Jose esperó unos meses por la confianza de que era una persona conocida, pero aún así le aconsejó que si no podía pagar, volviese a casa de sus padres que viven en el piso de arriba.

Ella, sin embargo, se negó y desde entonces está okupando la vivienda de Jose, que, en ese momento, residía con su pareja. En enero rompieron su relación y se quedó en la calle.

Ante esta situación, Jose ha decidido denunciar a su inquiokupa y ahora reside en esta furgoneta camperizada donde ni siquiera puede ponerse en pie, y que deja en un parking alejado porque tiene miedo de que vayan a por él ya que sus encuentros siempre son tensos.

Mientras tanto, a Jose le llegan avisos de impago de facturas e incluso le han avisado de que lo han metido en la lista de morosos porque su inquiokupa no solo no paga el alquiler, sino que tampoco se hace cargo de los gastos de luz, agua ni gas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jose, que ha asegurado que no puede seguir así mucho más tiempo. "Estoy al límite, frenando la rabia que tengo", ha confesado, y es que aún no se cree lo que le está pasando porque, además, no solo está viviendo en la calle sino que también está pasando por el duelo de una ruptura.

Jose ha intentado hablar con los padres, que, según ha contado, han intentado presionarle y le han insultado por lo que es imposible llegar a un acuerdo.

Los padres de las okupas

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los padres de los okupas, que se han mostrado violentos y han pedido a Yael Millet que se vaya.

Al preguntarle por qué no se va su hija del piso su respuesta ha sido: "Porque no me sale de los cojones", ha dicho.

Estas palabras han hecho que Jose se encienda porque lleva desde enero soportando la situación y aguantando mucha presión, ansiedad e impotencia.