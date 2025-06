La fontanera Jennifer López, discriminada por ser mujer: "Hay veces que no confían, preguntan por mi jefe"

Desde que era pequeña y acompañaba a su padrastro también fontanero en la empresa familiar, Jennifer López tenía claro que lo suyo era la fontanería. "Me llama mucho más soldar o limpiar tuberías que estudiar", cuenta. Una profesión que le hace vivir situaciones machistas y de acoso diariamente.

Jennifer asegura que se ha enfrentado a varios hombres que intentan ligar con ella mientras trabaja y en muchas ocasiones necesita ir acompañada de un compañero para que esto no se produzca. "Me miran y se piensan que no sé hacerlo", se queja.

A sus 26 años lleva más de 11 de experiencia en el mundillo y denuncia que a día de hoy dedicarse a un oficio como la fontanería significa aguantar prejuicios, acoso y faltas de respeto constantes.

Por suerte, sus compañeros hombres la defienden y la apoyan ante estas situaciones machistas a las que se enfrenta día a día por ser mujer y fontanera.