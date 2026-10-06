Las firmas de 25.000 mujeres por el desabastecimiento de tratamiento para la menopausia llega al Ministerio de Sanidad

Alrededor de 400.000 mujeres se han visto afectadas por la falta de suministros de tratamientos para la menopausia. Estas recurren a la terapia hormonal sustitutiva, que en España está fuera de stock en prácticamente todas las farmacias.

El aumento de la demanda, ya que cada vez se le diagnostica a más mujeres la menopausia, sumado a la escasa fabricación, provocan un desabastecimiento generalizado. El stock depende de muy pocos fabricantes que además eligen vender a los países que lo compren más caro, como Portugal, que no tiene regulados los precios de este tipo de medicamentos.

Esta situación provoca que miles de mujeres en nuestro país se vean obligadas a irse a otros países a comprar o que directamente se queden sin alternativas. Por eso, Rebeca Marín, una de estas mujeres, ha decidido reunir las firmas de 25.000 mujeres y llevarlas al Ministerio de Sanidad.

"Soy yo sola la que está moviendo esto", nos cuenta, emocionada tras entregar las firmas al Ministerio de Sanidad. Esta asegura que sufrió mucho al no poder aplacar los efectos de la menopausia y está dispuesta a llevar la lucha hasta el final. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!