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Tony Aguilar desvela el infierno que ha sufrido su hijo por la picadura de una garrapata: "Ha perdido cinco kilos"

El famoso locutor de radio nos cuenta cómo está su hijo Biel, que ha estado 11 días ingresado en el hospital por la picadura de una garrapata.

Tony Aguilar

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Biel, el hijo de 12 años del locutor de radio Tony Aguilar, pasa por un momento de salud complicado. El pequeño ha estado 11 días ingresado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid por la picadura de una garrapata.

La picadura se produjo durante un campamento de verano en la Selva Negra (Alemania). El menor comenzó a sentirse mal y fue trasladado al hospital, donde le diagnosticaron una fuerte meningitis y encefalitis.

"Ha perdido cinco kilos", nos cuenta Tony Aguilar, "aún hay que dar gracias de que no le ha transmitido la bacteria que provoca la enfermedad de Lyme".

Tony Aguilar ha querido dar visibilidad a este problema, ya que advierte que es muy frecuente y pocos lo saben. "Le tuvieron que hacer una punción lumbar", recuerda Tony.

Por suerte, tras 11 días de incertidumbre, Biel ya está en casa junto a Tony Aguilar. Un susto que ocurre con más frecuencia de lo que pensamos y que puede llegar a costar vidas. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado Tony Aguilar!

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