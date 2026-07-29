¡Tiene delito! La mala decisión de Rafael deja a medias el puente más accidentado de ¡Salta!

Rafael se ha quedado solo en el puente de ¡Salta! cuando quedaban tres niveles para llegar al final. Ha superado el séptimo, pero la octava fila de trampillas se ha convertido en un reto insalvable. El concursante, que había desempeñado el rol de controller, ha admitido que veía algunas opciones con más posibilidades que otras. De hecho, al leer la afirmación sobre La Haya como sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ha dudado en confesar: “Aquí me dan pálpitos”.

Guiado por su intuición, también ha considerado muy viable la opción relacionada con el corazón: ¿puede seguir latiendo fuera del cuerpo? Tras estas dudas iniciales, el catalán ha optado finalmente por posicionarse sobre la trampilla de La Haya, una decisión desafortunada que le ha hecho caer directamente al vacío.

“He fallado con La Haya y no sé ni dónde me hallo”, ha bromeado el concursante tras su caída, demostrando que al menos sabe tomarse las derrotas con humor. Al final, ha resultado que la afirmación verdadera era justamente la otra que Rafael había barajado: la del corazón, un órgano que efectivamente puede seguir latiendo fuera del cuerpo si se le suministra oxígeno. ¿Lo sabías? ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas el desastroso final de este puente!

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