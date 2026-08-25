Juls Janeiro responde a las palabras de Belén Esteban: "Aquí hay dos versiones de la historia, sólo se ha escuchado una"

Desde que Belén Esteban compartió una fotografía de su hija acompañada del mensaje "Tú no es una nepo baby" y añadió "otras sí", se ha reavivado un enfrentamiento mediático que se remonta años atrás, desde su separación de Jesulín de Ubrique.

Cansada de las supuestas indirectas, Juls Janeiro fue contundente con Belén Esteban, a quien llegó a calificar de "meme televisivo". Además, dejó claro que, aunque de una manera diferente, ella también considera que es una nepo baby, al ser "la sombra de Jesulín de Ubrique".

Ante estas declaraciones, la excolaboradora decidió guardar silencio. A pesar de reconocer que había recibido ofertas para hablar del tema en televisión, Belén no respondió públicamente ni hizo ningún comentario en sus redes sociales.

Sin embargo, a su regreso a Madrid tras sus vacaciones por motivos laborales, Belén se mostró amable con los medios y quiso aclarar su postura. "Lo único que he dicho es que mi hija no es una nepo baby", explicó, antes de preguntarse si alguien se había dado por aludido. "Yo he dicho una verdad, nada más", afirmó.

La televisiva también quiso desmentir una de las afirmaciones realizadas por Juls Janeiro, quien aseguró que Jesulín había estado en casa de Belén. "Eso no es verdad", respondió tajante. Belén explicó que Julia sí ha estado en su domicilio para estar con su hija, pero que Jesulín nunca ha acudido a su casa.

Además, la excolaboradora prefirió mostrarse cautelosa a la hora de pronunciarse sobre el conflicto y lanzó un mensaje a quienes aseguran que existe «otra historia» detrás de todo lo ocurrido: "Para aquellos que dicen que hay otra historia, que la cuenten". Una cuestión que, según ella, llevan "27 años esperando". Belén aseguró además que cree saber por dónde van los tiros: "Yo sé por dónde van".

Nuestra reportera Esther Ballardini conoce la reacción de Juls ante las palabras de Belén: "Aquí hay dos versiones de la historia, sólo se ha escuchado una" mientras reconoce que "Hablo por mí" y "Si no hablo más es por respeto a mi hermana" ya que "Yo la voy a respetar hasta el día que me muera". Pero, confiesa que hay "personas que me lo han hecho pasar muy mal desde pequeña".

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