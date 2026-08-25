Primeras imágenes de Consuelo Lorgia tras la muerte de Juan Tamariz: "Está centrada en asimilar la situación"

Desde el fallecimiento de Juan Tamariz, el pasado 18 de agosto, han salido a la luz algunos conflictos familiares que hasta ahora habían permanecido en un discreto segundo plano. Consuelo Lorgia, viuda del ilusionista, ha hablado públicamente sobre la complicada relación que mantiene con los hijos de Tamariz y ha asegurado no comprender los motivos de este distanciamiento.

La propia Consuelo relató que los hijos del ilusionista no le permitían visitarlo durante su estancia en la residencia. Además, quiso salir al paso de los rumores sobre una posible infidelidad y aseguró que, pese a haber tenido oportunidades, nunca quiso serle infiel, dejando así constancia del profundo respeto y cariño que siempre sintió por Tamariz.

Nuestro reportero Carlos García ha intentado hablar cara a cara con Consuelo y asegura que su actitud le ha sorprendido, esta vez, ha guardado absoluto silencio. Según ha podido saber a través del entorno cercano de la viuda, actualmente "Está centrada en asimilar esta situación". Al parecer, Consuelo no esperaba que, tras el fallecimiento de Juan, tuviera que enfrentarse a la necesidad de buscar una nueva vivienda, llegando incluso a plantearse una habitación al no poder asumir grandes gastos económicos.

Por su parte, la colaboradora Paloma García Pelayo ha explicado que las hijas de Juan Tamariz "no quieren ir más allá" de asegurar que han hecho lo mejor para su padre. Tampoco se han pronunciado sobre la posibilidad de emprender acciones legales tras la repercusión mediática de las declaraciones de Consuelo Lorgia.

Según García Pelayo, las hijas del ilusionista prefieren mantenerse al margen de la polémica, dejar que pase el tiempo y centrarse en lo que consideran realmente importante: rendir homenaje a su padre.

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