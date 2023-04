Hablamos en exclusiva con los okupas de Majadahonda: "Si vienen con la orden de su boca de aquí no sale nadie"

'Y ahora Sonsoles' ha podido acceder a la vivienda okupada en Majadahonda que esta mañana una empresa ha intentado desalojar, pero debido a la violencia de los okupas, no ha podido.

La cerradura de la casa está forzada y en su interior solo hay caos, desorden y suciedad. Además, hemos podido hablar en exclusiva con uno de sus ocupantes.

"A nosotras nos han amenazado por salir en televisión"

"Ha habido un par de golpes, pero no ha habido lesiones", ha asegurado, además de mantener que los cuchillos de grandes dimensiones que han usado solo los han usado para intimidar.

En cuanto a si trafican con drogas, han confesado que ellos las consumen, pero no las venden. La razón por la que ocuparon la vivienda fue por no dormir en la calle y, desde el balcón, la Guardia Civil sigue atenta.

"Si traen una orden del juez ya no podemos hacer nada pero si vienen con la orden de su boca de aquí no sale nadie", han sentenciado, por lo que no piensan marcharse.

Dos vecinas que viven muy cerca del edificio, Silvia y Candelaria, que sienten miedo por la inseguridad que ha provocado la presencia de estos okupas, que salen por la noche a increpar y malmeter, según ha contado. "A nosotras nos han amenazado por salir en televisión", ha asegurado.

Ellas han notado que la delincuencia ha subido y que saben quiénes son los que hay dentro. "Son personas con antecedentes", ha dicho, además de que lo peor es la intimidación, aparte de los robos y amenazas.

¿Qué ha ocurrido?

Un intento de desokupar esta misma mañana un edificio en el municipio madrileño de Majadahonda ha acabado siendo una pesadilla para la empresa encargada de desalojarlo. Varios okupas habían salido del edificio y han comenzado una trifulca al no poder volver a entrar.

Es entonces cuando han comenzado a darle puñetazos y patadas, además de lanzar adoquines y piedras, entre otros objetos, sin ningún tipo de piedad. Además, uno de los trabajadores de la empresa está herido por un navajazo.

Todo lo han hecho encapuchados para que no se les identifique, y los vecinos han denunciado que la situación se ha vuelto insostenible.

A pesar de todo, los okupas siguen en el edificio y han vuelto a salirse con la suya, pues no es la primera vez que intentan desalojarlos.