Esther y Tonet, la primera pareja con síndrome de Down que se casa en España: "Nuestros padres tenían miedo"

Son una pareja pionera en nuestro país y celebran el amor tras haberse dado el "sí quiero". Esther y Tonet tenían claro que, pese a tener Síndrome de Down, querían vivir como cualquier otra pareja y hoy lo han conseguido.

Esther y Tonet

La boda de Esther y Tonet, dos jóvenes de Lleida, ha hecho historia en nuestro país. Ambos tienen síndrome de Down y se han convertido en la primera pareja con dicho trastorno genético en darse el "sí quiero".

Esther y Tonet se conocieron con apenas 20 años. Fue en una cena del programa Integra 21, de la Asociación de síndrome de Down de Lleida, cuando Esther se declararó por primera vez. "Le dije que quería ser su novia y nos besamos", confiesa Esther.

Desde entonces, Esther y Tonet han tenido claro que querían vivir como una pareja normal. Por eso, decidieron ser los primeros en casarse, algo que a sus padres les dio algo de vértido. "Se preocupan mucho, por si nos pasaba algo", afirma Tonet.

Para poder celebrar su matrimonio, tuvieron que demostrar que podían ser completamente independientes. Pasaron tres años en un programa en el que jóvenes con síndrome de Down aprendían a vivir solos, hasta que pudieron independizarse juntos.

Desde los 25 años, Tonet tenía claro que se quería casar con Esther, un sueño en el que insistió durante doce años. "Quería ser su marido hasta el infinito y más allá", cuenta Tonet.

Hoy, por fin pueden celebrar su amor libre e independiente, demostrando que el síndrome de Down no es un obstáculo si se tiene el apoyo y la confianza que necesitan. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

