El paro cerró 2025 en su nivel más bajo en 18 años tras bajar en 152.000 personas

Ya tenemos nuevas cifras del paro en España: 16.291 personas menos con respecto al mes anterior. Un total con el que el número de personas desempleadas se ubica en un total de 2.408.670 personas. Esta bajada se ha notado en 10 comunidades autónomas, con notables caídas en Andalucía (-12.271 personas), Comunidad Valenciana (-2.173 personas) y Comunidad de Madrid (-1.504 personas).

En líneas interanuales, el número de personas desempleadas baja en 152.048 personas (-5,94%) y suma 56 meses de caídas interanuales consecutivas.

Por su parte, la Seguridad Social suma más de medio millón de afiliados tras este último año, con un total de 506.451 en la serie original. En el caso del pasado mes de diciembre, la Seguridad Social agrega 19.180 afiliados en términos medios y se aproxima a los 21'9 millones. Para ser más exactos, esta cifra alcanza los 21.844.414 afiliados en la serie original, el tercer mejor mes de la historia, solamente superados por los meses de junio y julio de este mismo año. Asimismo, la tasa interanual ha sido del 2'4%.

Con esta cifra, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "son miles de familias las que terminan el año con un poco más de tranquilidad, menos miedo al futuro y más certezas".

"Hemos cerrado un año de empleo récord, hemos creado medio millón de empleos, creciendo un 2,4 % en afiliación, de forma que llevamos cuatro años creando empleo al mismo ritmo y generando 2 millones de empleos desde 2021",ha apuntado la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

El sector servicios despunta en la bajada de paro

Asimismo, el sector servicios sobresale con 94.634 parados menos, seguido de sectores como la construcción, la industria y agricultura.

Además, el paro femenino cae en 12 meses en 87.563 mujeres, hasta 1.443.999, la cifra más baja desde 2007, mientras que el masculino ha bajado en 64.485 hasta 964.671 hombres.

Hay que subrayar que los jóvenes menores de 25 años también ha bajado hasta anotar una cifra mínima con 176.852 personas.

En lo que respecta al número de contratos, el año pasado se firmaron 15.645.243 acuerdos laborales, 225.139 contratos más que el año anterior.

