Estas han sido las exclusivas de Y ahora Sonsoles en la semana del estreno de la nueva temporada

Sonsoles Ónega ha vuelto a Y ahora Sonsoles y lo ha hecho por todo lo alto. No solo hemos arrancado bailando y ahora tenemos una hora más de programa, por lo que empezamos a las 17:00h, sino que hemos traído muchas exclusivas con las que hemos empezado la temporada a lo grande.

La visita de María José Suárez

En el primer programa de la temporada hemos tenido en plató a María José Suárez, la persona de la que más se ha hablado este verano por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y que, además, será nueva colaboradora en Y ahora Sonsoles.

Hace poco más de un año, la modelo visitó el plató de Y ahora Sonsoles, donde llamó Álvaro Muñoz Escassi de sorpresa para hacer toda una declaración de amor. Antes de esa llamada, el jinete aseguró que iba a pedirle matrimonio.

María José Suárez, de hecho, confesó que Escassi le había regalado dos anillos, pero que no lo hizo finalmente porque él decía que no la veía segura. "Sabía que yo no estaba convencida", dijo.

La modelo, además, confirmó que se había puesto en contacto con Hiba Abouk, con quien se le vio de viaje por Túnez y Tarifa. Después de esa conversación, aseguró que se había quedado más tranquila.

María José Suárez también se pronunció acerca de su posible relación con Elías, un hombre con el que se había visto recientemente. Sin embargo, dejó claro que era solo un amigo al que conoce desde hace 9 años.

Las pasionales imágenes de Lara Dibildos y Carlos Maturana

Lara Dibildos y Carlos Maturana han protagonizado el 'revolcón' más tórrido del verano, y en Y ahora Sonsoles hemos podido ver las imágenes en exclusiva.

En ellas, hemos visto a la pareja sin bañador y disfrutando mientras jugaban en el agua de las playas de Formentera.

La propia Lara Dibildos reaccionó a estas imágenes asegurando que ella "es muy gamberra" y que era una playa nudista, por lo que no eran los únicos que estaban desnudos. Carlos, además, es también muy gamberro, dijo, y fue todo una broma.

La muerte de Caritina Goyanes

Caritina Goyanes ha fallecido de manera repentinaa los 46 años de un infarto. La empresaria empezó a encontrarse mal en la piscina de su domicilio y, apenas 19 días después de la muerte de su padre Carlos Goyanes por la misma causa, la empresaria ha muerto.

Diego Arrabal nos contó en directo que él pudo hablar con personas cercanas y ha asegurado que han quedado todos impactados porque no lo esperaban. "Esto ya sí que no lo van a soportar", dijo.

Charo Vega, que estaba rota después de enterarse de la noticia, también entró en directo nada más conocer la noticia. "No sé ni qué decirle a esa madre", dijo, y es que ella es una de las mejores amigas de la madre de la fallecida. "¿Esto por qué señor?", se preguntó.

En Y ahora Sonsoles también conocimos el lado más religioso de Caritina Goyanes gracias a Paloma Cervilla, que nos explicó que en una de sus entrevistas la empresaria aseguró que su vida y su matrimonio cambiaron cuando se acercó a Dios de una manera distinta.

La lucha entre Paquito Arévalo y Malena Gracia

Los homenajes que Malena Gracia está realizando a Paco Arévalo no han sentado bien a la familia. Paquito Arévalo, hijo del humorista, ha venido al programa para responderle, en exclusiva.

Además, confesó en directo qué le parecía la canción que la artista le ha dedicado al humorista, con quien tuvo una relación de nueve meses, y los relatos de las memorias.

¡No te pierdas más exclusivas de Y ahora Sonsoles de lunes a viernes a las 17:00 en Antena 3!