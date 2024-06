Malena Gracia responde a la familia de Arévalo tras su polémica canción: "Me duele, es un homenaje para él"

La nueva canción de Malena Gracia, que hemos escuchado en exclusiva en Y ahora Sonsoles, ha sembrado la polémica. La artista ha confesado estar muy dolida por la familia de Arévalo, que no la dejó despedirse de él, y ha cargado contra ellos.

La cantante ha vivido esta canción como una catarsis en la que poder desahogarse y expresar todo aquello que no le permitieron. "He sentido que me hacían bullying", ha dejado claro.

La familia de Arévalo, por su parte, ha sido tajante y muy clara sobre esta canción venganza. No están nada contentos, según contó Paloma García Pelayo, porque recordaron los años en los que el humorista sufrió mucho.

"A lo mejor era para tener él el protagonismo"

Sus palabras son contundentes, como ya lo fueron el pasado 3 de enero en el tanatorio del humorista. En Y ahora Sonsoles hemos recibido la visita de Malena, que quiere responder a la familia del que fue el hombre de su vida y aclarar su papel en esta historia.

La artista nos ha contado que fueron los amigos más cercanos quienes le avisaron de que Arévalo había fallecido y que se quedó en shock porque habían hablado días antes y estaba bien. Ella y los amigos cogieron un tren y se fueron a Valencia.

Sin embargo, cuando llego allí, todos menos ella pudieron pasar. Además, ha asegurado que no fue el hijo del humorista quien le dijo que no podía pasar, sino una sobrina. "No tuvo lo que hay que tener", ha dicho.

Malena, por tanto, decidió irse, ha dicho, pero no entendió el motivo por el que no la dejaron pasar. "A lo mejor era para tener él el protagonismo", ha confesado.

Ahora, la cantante ha hecho una canción sobre lo que ocurrió, algo que no ha gustado a la familia. Sin embargo, ella tiene claro que es artista y que tiene derecho de hablar de su vida y contar lo que quiera, además de que considera que lo ha hecho con mucho respeto.

"Yo creo que su hijo nunca me aceptó, hasta Paco me lo decía", ha asegurado, además de que después de la ruptura siguieron hablando a pesar de haber tenido sus más y sus menos, incluso en televisión.

La pareja acabó mal por diferencias en cuanto a su profesión, pero Malena ha dejado claro que en algún momento incluso Arévalo le ofreció casarse para que le quedara su pensión y ella se negó. "Yo nunca he querido nada", ha dejado claro.

Esto le ha producido mucho dolor porque, según ha dicho, no sabía que la familia tuviera "esa fijación" con ella. "Me da mucha pena esto", ha dicho.

Eso sí, no se va a poner en contacto con ellos después de lo ocurrido porque cree que no debe ser ella quien lo haga. Ha asegurado que no les guarda rencor y que espera que sean felices, pero que la dejen también a ella serlo.