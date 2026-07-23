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Mejores momentos | 23 de julio

Fer pone el broche de oro en el último panel y se va directo a la Gran final con 3.775 euros

La puntería ha acompañado a Fer en este panel con bote y en solo dos tiradas ha logrado 1.200 euros y su paso asegurado a la Gran final.

Fer pone el broche de oro en el último panel y se va directo a la Gran final con 3.775 euros

Fer pone el broche de oro en el último panel y se va directo a la Gran final con 3.775 euros

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Marta Jorge
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Fer estaba dándolo todo en su turno en el panel con bote de La ruleta de la suerte. Aunque se le ha estropeado un poco la racha cuando ha caído en el ‘Se lo doy’ perdiendo la mitad del gran premio y sus 275 euros, ha mantenido el turno. ¡Y menos mal que lo ha mantenido!

El concursante ha caído en el gajo de ‘Verano 300’ y se ha colocado con 600 euros. Aun así, no veía claro el panel, así que, ha vuelto a tirar y no le ha podido venir mejor esta última tirada porque… ¡ha sumado otros 600 euros!

Se ha colocado con 1.200 euros en dos tiradas y ha decidido resolver sin plantearse ni un segundo ir a por el bote. Ya tenía asegurada la Gran final y un marcador buenísimo, así que, ¿para qué jugársela? El concursante se ha ido a jugar el panel final con 3.775 euros ¡Enhorabuena! ¡Revive el momento en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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