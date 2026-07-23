Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 23 de julio

¡Qué bien luchado! Fer hace un turno excelente y se lleva 2.175 euros

El concursante ha ido destapando letras y tirando con muy buena puntería hasta acumular una cifra de lo más satisfactoria.

¡Qué bien luchado! Fer hace un turno excelente y se lleva 2.175 euros

¡Qué bien luchado! Fer hace un turno excelente y se lleva 2.175 euros

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Menuda jugada se ha marcado Fer en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte. Gracias a la mala suerte de su compañero Raúl, le ha llegado el turno y… ¡no lo ha soltado hasta que se ha llevado el panel!

El concursante ha ido acumulando dinero y Jorge Fernández le ha recordado que ya tenía 2.000 euros. “Resuelve si lo sabes”, le ha animado el presentador, pero, aunque el concursante era consciente de su buen marcador, aún le faltaba una palabra por ver.

Fer ha tenido que hacer unas cuantas tiradas más, “Mientras vayas apuntado, la cosa va bien”, ha dicho el presentador para quitarle presión. Con 2.175 euros en el marcador, por fin ha visto la palabra que le faltaba y aunque no ha logrado destapar la letra oculta, no le ha importado demasiado con la gran cifra que se ha llevado. ¡Qué buen panel! ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Fer pone el broche de oro en el último panel y se va directo a la Gran final con 3.775 euros

Fer pone el broche de oro en el último panel y se va directo a la Gran final con 3.775 euros

Solo quedan dos días para la boda de Susanna Griso

A solo dos días de la boda de Susanna Griso, crecen las incógnitas: ¿Habrá exclusiva? ¿Estarán los móviles prohibidos?

“¡Algo es algo!”: Raúl persevera ante la mala suerte y logra 150 euros muy ansiados

“¡Algo es algo!”: Raúl persevera ante la mala suerte y logra 150 euros muy ansiados

Psicólogo de La Roja
Los secretos de la Roja

El psicólogo de La Roja desvela el secreto del éxito de la Selección: "Han conseguido ilusionar a todo un país"

¡Qué bien luchado! Fer hace un turno excelente y se lleva 2.175 euros
Mejores momentos | 23 de julio

¡Qué bien luchado! Fer hace un turno excelente y se lleva 2.175 euros

María Caballero, sobre Cristina Narbona
Declaración Narbona

La senadora de UPN María Caballero, sobre la declaración de Cristina Narbona: "No vino a decir la verdad"

Cristina Narbona ha tenido que dar explicaciones en el Senado en uno de los momentos de mayor presión para la dirección del PSOE. Bajo el foco por su presunta relación con Leire Díez y con las preguntas centradas en el caso, cada una de sus respuestas han sido analizadas, aunque varias opiniones coinciden en que dejó más sombras que certezas.

Yolanda Díaz regula el sexo en el cine
Sexo en cine

Yolanda Díaz regula el sexo en el cine: "¿Hasta que punto, por mucho que pactes, se les puede olvidar?"

Yolanda Díaz ha anunciado una regulación específica para las escenas de sexo y desnudos tras años de reivindicación del sector.

Fuga descuartizador

La fuga del descuartizador de la calle Casanova atemoriza Barcelona e indigna al portavoz de los Mossos: "Estas salidas se hacen sin vigilancia"

Miriam Nogueras

Nogueras eleva la presión tras la sentencia europea sobre la amnistía: "España tiene que decidir si se pone en el carril de la democracia o en el de Hungría"

Podría haber desaparecido WhatTheFav

¿Ha desaparecido la empresa de las hijas de Zapatero?: "Ya no son las pobres niñitas que posaban junto a Obama"

Publicidad