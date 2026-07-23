¡Qué bien luchado! Fer hace un turno excelente y se lleva 2.175 euros

Menuda jugada se ha marcado Fer en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte. Gracias a la mala suerte de su compañero Raúl, le ha llegado el turno y… ¡no lo ha soltado hasta que se ha llevado el panel!

El concursante ha ido acumulando dinero y Jorge Fernández le ha recordado que ya tenía 2.000 euros. “Resuelve si lo sabes”, le ha animado el presentador, pero, aunque el concursante era consciente de su buen marcador, aún le faltaba una palabra por ver.

Fer ha tenido que hacer unas cuantas tiradas más, “Mientras vayas apuntado, la cosa va bien”, ha dicho el presentador para quitarle presión. Con 2.175 euros en el marcador, por fin ha visto la palabra que le faltaba y aunque no ha logrado destapar la letra oculta, no le ha importado demasiado con la gran cifra que se ha llevado. ¡Qué buen panel! ¡Dale al play!

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