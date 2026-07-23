¡Nos habíamos hecho ilusiones! Fer se queda a una palabra de sumar 4.000 euros

‘Paraje y localización’, esa ha sido la pista que tenía Fer para conseguir resolver este panel final de La ruleta de la suerte. Las letras propuestas no han ido del todo mal: “A ver si son suficientes”, ha dicho Jorge Fernández antes de que el concursante empezara a resolver.

Fer ha sido muy rápido en ver ‘La sierra de Guadarrama’ y ‘del Lozoya’, tanto que todos pensábamos que iba a conseguir descifrar la última palabra. Sin embargo, el tiempo se ha acabado. “¡La tenía ahí!”, ha dicho el concursante, que le ha dado mucha rabia quedarse tan cerquita.

Además, la cifra que podría haber sumado no estaba nada mal… ¡4.000 eurazos! “Por un valle nos vamos a perder 4.000 euros”, ha dicho el presentador que también le ha dado mucha pena que al concursante le haya quedado tan poco para resolverlo. Aun así, ¡se ha llevado una cantidad magnífica! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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