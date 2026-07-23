“¡Algo es algo!”: Raúl persevera ante la mala suerte y logra 150 euros muy ansiados

Raúl no ha sido el concursante más afortunado de La ruleta de la suerte, no ha tenido muy buena puntería en las tiradas y hasta el momento no había podido resolver ningún panel. “Está el día raro”, ha comentado Raúl con Jorge Fernández haciendo referencia a su mala suerte.

Así que, aunque este turno tampoco lo ha empezado con muy bien pie, porque ha caído en el ‘Se lo doy’ y ha perdido todos los gajos que tenía… En la siguiente tirada ha tenido un poco más de suerte: ha caído en el gajo ‘exprés’ y ha decidido arriesgarse para intentar conseguir algo de dinero, por poco que fuera. ¡Menos es nada!

El concursante lo ha hecho muy bien y gracias a las tres letras que quedaban por destapar ha conseguido 150 euros. Comparados con los 2.175 euros que se había llevado su compañero Fer, parece una cifra sin importancia, pero lo cierto es que a Raúl le ha hecho ilusión poder sumar algo a su marcador. “Algo es algo”, ha dicho muy optimista el concursante. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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