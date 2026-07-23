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La senadora de UPN María Caballero, sobre la declaración de Cristina Narbona: "No vino a decir la verdad"

Cristina Narbona ha tenido que dar explicaciones en el Senado en uno de los momentos de mayor presión para la dirección del PSOE. Bajo el foco por su presunta relación con Leire Díez y con las preguntas centradas en el caso, cada una de sus respuestas han sido analizadas, aunque varias opiniones coinciden en que dejó más sombras que certezas.

María Caballero, sobre Cristina Narbona

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Mercedes Piedra
Publicado:

Con todos los focos puestos sobre la presidenta del PSOE y su presunta relación con la fontanera del PSOE, Narbona mantiene su versión y reafirma en el senado que “nunca fue la madrina de la fontanera” y señala directamente al ex secretario de organización: “Yo la había dirigido al secretario de organización y sabía que iba a hablar con Cerdán” “Yo le pregunté a Santos Cerdán si Leire había traído alguna información que fuera de interés y él me dijo que no”.

Además, Narbona defiende el legado de Zapatero, exige respeto para el expresidente y arropa a Sánchez, de quien asegura que tampoco conocía la existencia de las cloacas: “Zapatero ha dejado un enorme legado, merece un enorme respeto y esa presunción de inocencia”.

La presidenta socialista lo tiene claro, pone la mano en el fuego por Pedro Sánchez: “Estoy absolutamente segura de que Sánchez no sabía nada sobre estas operaciones” “Si lo hubiera sabido estoy segura de que nunca lo hubiese tolerado”.

María Caballero, senadora por UPN en el senado, estuvo presente en esa comparecencia de Narbona y hoy, ha respondido a nuestras preguntas en Espejo Público.

"La vi nerviosa. No quería salirse del guion"

Caballero es una de las senadoras más temidas en las comisiones de investigación por sus interpelaciones y sus preguntas directas. “No estaba tranquila ni cómoda. La vi metida en su papel y muy encorsetada en lo que iba a decir”. María Caballero asegura que uno de los miedos de la presidenta socialista era contradecir la versión que ya dio en la Audiencia Nacional, motivo por el cual, tenia un claro guion. Asegura la senadora que en su comparecencia: “dejó más sombras que certezas”

“¿Recuerda si ha comido alguna vez sola con Leire Díez o su marido?” Es una de las preguntas lanzadas a Narbona en el senado, a lo que esta responde: “No lo recuerdo”. Otra de las preguntas, muy directa: “¿Qué explicación le encuentra usted a que en una oficina haya una caja fuerte con 1.300.000 euros en joyas y haya sido incapaz de darnos una explicación?”, de nuevo, el argumento con el que responde, se basa en su desconocimiento.

"Dice cosas que no cuadran con lo que conocemos y hemos visto"

“Ayer Cristina Narbona quiso hacernos creer que no tiene conocimiento de nada y todos podemos saber el peso político que tiene”. La senadora asegura que es contradictoria la imagen que la presidenta quiera dar a la realidad que ha sido palpable durante años.

La conclusión a la que Caballero llega tras la comisión de investigación es que Cristina Narbona no fue con la intención de decir la verdad: “No me pareció creíble lo que nos contó”.

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