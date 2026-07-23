Pilar Vidal responde tajante a las declaraciones de Gabriela Guillén: "Ella es un personaje público"

Gabriela Guillén ha estallado contra las colaboradoras Pilar Vidal e Isabel Rábago después de que ambas comentaran en televisión unas declaraciones relacionadas con su vida personal. Muy molesta, la empresaria dejó claro que no piensa volver a pronunciarse sobre su hijo ni sobre la posible relación del pequeño con las hijas de su expareja, Bertín Osborne.

"Que se laven un poco la boca cuando tengan que hablar de mi hijo y de mi familia", respondió visiblemente enfadada, marcando así su postura respecto a cualquier comentario que afecte a su entorno más cercano.

Tras estas declaraciones, Vidal quiso ofrecer su versión de lo ocurrido. La periodista explicó que en ningún momento hubo intención de atacar a Guillén y defendió que únicamente estaban comentando un asunto de interés público. "Simplemente imitamos un gesto" y "veníamos de hablar de un tema público y ella es, además, un personaje público", aseguró la colaboradora. Asimismo, insistió en que nunca ha hablado ni hablará de menores y opinó que la reacción de Gabriela estaba contribuyendo a prolongar una polémica que, a su parecer, ya estaba teniendo demasiado recorrido.

Por su parte, Beatriz Cortázar reveló que había hablado directamente con Gabriela Guillén. Según explicó, la empresaria le trasladó que no estaba viendo el programa y que fue su madre quien, muy afectada por los comentarios, la llamó para contarle lo que se estaba diciendo. Cortázar aseguró que lo que más ha dolido a Guillén es precisamente el sufrimiento de su madre, a quien no quiere ver involucrada en esta situación.

Pilar Vidal zanjó la polémica defendiendo que, desde su punto de vista, "el problema es que nadie dice nada malo de ella", sino que simplemente se comentan hechos relacionados con su actualidad pública.

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