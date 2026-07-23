Yolanda Díaz regula el sexo en el cine: "¿Hasta que punto, por mucho que pactes, se les puede olvidar?"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado una nueva regulación que hará obligatoria la figura del coordinador de intimidad en los rodajes cinematográficos y audiovisuales en los que se graben escenas de sexo, desnudos, o contenido íntimo en general. La medida pretende reforzar la protección frente al acoso sexual en el ámbito laboral y responde a una demanda histórica de parte del sector.

Durante su intervención, Díaz recordó el caso de 'El último tango en París', la película protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider, cuya polémica escena de violación ha sido objeto de debate durante décadas. "Regulamos todo lo relativo a acosos sexuales en el trabajo. Aquella película, supimos después que lo que presenciamos fue una violación en directo. Esta es una regulación específica que adecúa el acoso sexual dentro de esta materia y establecemos lo que pedía el sector: para grabar este tipo de imágenes tiene que haber una tercera persona en mediación", afirmó.

"Mantener la seguridad física, emocional y psicológico"

La coordinadora de intimidad Rebeca Medina, que lleva más de cinco años ejerciendo esta profesión, celebra la decisión del Gobierno y explicó cuáles son sus funciones.

"Nos encargamos de mantener la seguridad física, emocional y psicológica de los actores durante todo el rodaje de escenas que impliquen sexo, desnudos o cualquier contenido íntimo", señaló. Además, explicó que también asesoran a la dirección para que la propuesta artística pueda desarrollarse en un entorno seguro, cuidan el lenguaje utilizado en el set, previenen comentarios inapropiados y ayudan a reducir las dinámicas de poder que pueden surgir durante este tipo de grabaciones.

Medina considera que la regulación supone "un avance" y reclama que la profesión esté debidamente certificada para evitar el intrusismo laboral.

Hasta qué punto funciona esta figura

Nuestra compañera, periodista y actriz, Vanessa Pámpano, ha compartido su experiencia en un rodaje reciente de bajo presupuesto y asegura que actualmente ya existen medidas de protección. "En la película que rodé hace poco me pusieron pezoneras. Lo cuidan muchísimo. Pactas exactamente lo que se va a ver en pantalla y, si se acuerda que no habrá desnudo, no hay desnudo", explicó.

No obstante, reconoce que la aplicación de la nueva obligación puede resultar complicada en producciones con pocos recursos económicos y equipos muy reducidos.

Por su parte, la periodista Isabel Rábago ha planteado otra incógnita sobre este tipo de escenas: "¿Hasta qué punto, por mucho que pactes, a la persona que está grabando contigo se le puede olvidar?". Una reflexión que resume uno de los argumentos utilizados para justificar la presencia de un mediador independiente durante todo el rodaje de las escenas íntimas.

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