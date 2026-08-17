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Pasapalabra
David Trigo celebra su camino hacia los 100 programas de Pasapalabra con imágenes inéditas
David Trigo está a punto de alcanzar los 100 programas en Pasapalabra y ha querido celebrar este momento compartiendo algunas imágenes inéditas de su paso por el concurso.
El concursante ha publicado en sus redes sociales una galería en la que aparece junto a compañeros e invitados que le han acompañado durante estos meses. Una colección que ha resumido con una sola palabra: “Felicidad”.
David también ha mostrado la buena relación que mantiene con Javier, con quien protagoniza una sana rivalidad cada tarde. Su carisma y talento le han convertido en uno de los concursantes más queridos por el público.
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