La letra que deja a Dani a un suspiro de conseguir 400 euros

Después de que Alejandro cayese en la quiebra, le ha llegado el turno a Dani en este panel de ‘¿Sabías que…?’ de La ruleta de la suerte. El concursante del atril azul contaba con unos cuantos gajos muy buenos y ha decidido comenzar su turno utilizando el de ‘Todas las vocales’.

Ese gajo le ha venido de maravilla para esclarecer bastante el panel, pero en la siguiente tirada, Dani ha cometido el error de no apuntar bien y ha caído en el ‘Pierde turno’, sin embargo, ha decidido volver a hacer uso de uno de sus gajos, en este caso del ‘Supercomodín’, ¡le apetecía seguir jugando!

La siguiente tirada le ha venido de maravilla, porque con el gajo ‘Exprés’ ha conseguido pasar de 0 euros ¡a 400! Ha ido destapando las consonantes con tranquilidad, pero se ha quedado atascado en la última letra, se ha tomado su tiempo para pensar, pero finalmente ha fallado al decir ‘Indicará’ en lugar de ‘Indicaba’. ¡Por qué poquito! Todos pensábamos que se iba a llevar el dinero, pero, al final, ha sido Gema quien ha resuelto el panel por 25 euros. ¡Vaya momento, dale al play!

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