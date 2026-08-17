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Mejores momentos | 17 de agosto

La banda de La ruleta interpreta la primera canción del verano de todos los tiempos

Jorge Fernández ha explicado que ‘María Isabel’, un tema de 1969 de Los Payos es considerada la primera canción oficial del verano.

La banda de La ruleta interpreta la primera canción del verano de todos los tiempos

La banda de La ruleta interpreta la primera canción del verano de todos los tiempos

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Marta Jorge
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Este programa de La ruleta de la suerte ha empezado con un tema de 1969. Pero lo interesante no es eso, sino que, tal y como ha dicho Jorge Fernández, este tema “está considerado como la primera canción original del verano”.

Joaquín Padilla ha confirmado al presentador que esta canción de Los Payos “es un clásico”, así que, normal que haya sido la primera canción estipulada como la canción del verano. Además, reflexionando sobre la fecha en que se lanzó la canción, Gema ha añadido: “¡Antes de la barbacoa y todo esto!” y es que, efectivamente, aunque todos conozcamos este temazo, lo cierto es que tiene unos cuantos años.

Finalmente, ha sido Alejandro quien tras un par de intentos ha logrado descifrar el panel, y seguidamente, la banda se ha lanzado a animar a todo el plató con su interpretación de ‘María Isabel’ de Los Payos. Además, cuando ha terminado la actuación, Jorge Fernández ha insistido de nuevo: “Es que no me extraña que se ganara oficialmente el titulo de la primera canción del verano”. ¡No te pierdas este temazo que nunca falla en La ruleta de la suerte!

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