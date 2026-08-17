“¡Voy a echar la lotería hoy!”: la suerte se pone del lado de Alejandro, que suma otros 1.300 euros

Otro maravilloso turno para Alejandro en este programa de La ruleta de la suerte. El concursante del atril amarrillo ha estrenado su primera tirada llevándose el comodín, ¡pero lo mejor ha sido lo que ha llegado después!

El concursante ha caído dos veces seguidas en los gajos de ‘Vacaciones’. No habían levantado ninguno hasta el momento, así que, cualquier cosa podría pasar. Lo sorprendente ha sido que Alejandro ha tenido la maravillosa suerte de que ha levantado los gajos de 500 y 600 euros. “¡Voy a echar la lotería hoy!”, ha dicho el concursante emocionado con la gran fortuna que estaba teniendo.

Después de esta alegría, ha vivido un pequeño susto al caer en el ‘Pierde turno’, pero, afortunadamente, tenía el comodín, que le ha permitido salvar su gran marcador. Finalmente, tras un par de tiradas con las que ha ganado algo más de dinerito, Alejandro ha resuelto por 1.300 euros, sumando un marcador total de 5.800 euros. ¡Enhorabuena Alejandro! ¡Revive este gran turno en el vídeo de arriba!

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