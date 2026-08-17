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Y ahora Sonsoles
Beatriz Cortázar destapa el romance de Cristiano Ronaldo y Gabriela Guillén y las dudas sobre Georgina
Beatriz Cortázar ha confirmado la relación que habrían mantenido Cristiano Ronaldo y Gabriela Guillén durante la etapa del futbolista en el Real Madrid.
Gabriela Guillén habría mantenido una relación con Cristiano Ronaldo después de su ruptura con Irina Shayk. Según ha contado a Cortázar, el romance terminó durante un viaje a Turín, aunque las fechas dejan algunas incógnitas sobre la posible coincidencia con Georgina Rodríguez.
La empresaria también ha revelado que Ronaldo le contó a Georgina que había conocido a otra persona y que la felicitó cuando se quedó embarazada. Pese al final de su relación, ambos mantienen actualmente un buen vínculo.
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