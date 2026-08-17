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Mejores momentos | 17 de agosto

“¡Vaya primer panel!”: Alejandro estrena su marcador con un panel de ¡4.400 euros!

El concursante ha recuperado su turno y tras unas cuantas tiradas muy afortunadas, se ha hecho con el primer panel del programa por 4.400 euros.

“¡Vaya primer panel!”: Alejandro estrena su marcador con un panel de ¡4.400 euros!

“¡Vaya primer panel!”: Alejandro estrena su marcador con un panel de ¡4.400 euros!

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Marta Jorge
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Alejandro ya se había hecho con un gran marcador que terminó perdiendo por culpa de la quiebra en este primer panel de La ruleta de la suerte. Sin embargo, le ha vuelto el turno y el concursante ha aprovechado esta segunda oportunidad de la mejor manera posible.

En la primera tirada de este nuevo turno ya se ha colocado con ¡1.200 euros! y es que, como ya hizo anteriormente, ha caído en el gajo de ‘Verano 300’. “¡Qué bien, otra vez!”, ha dicho animado Jorge Fernández. Y tras comprar un par de vocales, el concursante del atril amarillo ha vuelto a tirar consiguiendo la doble letra.

El marcador que tenía le empujaba a resolver cuanto antes, sin embargo, le faltaba por descifrar una palabra y menos mal que ha tirado, porque ha caído en el ‘X2’ y se ha colocado con un marcador de 2.200 euros, que tras usar la doble letra que acababa de conseguir, ha pasado a ser de 4.400. Alejandro ha reconocido que se estaba poniendo nervioso, a lo que Jorge Fernández ha respondido: “¡Como para no!”.

Finalmente, Alejandro ha resuelto el panel a la perfección y se ha llevado un marcador asombrante. Lo más sorprendente es que el concursante ha reconocido que ha sido pura suerte, porque él no había apuntado a esos maravillosos gajos que le han dado la victoria. ¡Pues le ha salido perfecto! ¡Dale al play!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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