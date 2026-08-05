Daniel Pérez Prada recuerda cómo un niño se echó a llorar al verlo en el rodaje de Padre no hay más que uno, la serie

Hasta ahora, cuando se pensaba en Padre no hay más que uno, la imagen de Santiago Segura no tarda en dibujarse en la mente. Con el estreno de Padre no hay más que uno, la serie esto ya está cambiando; sin embargo, durante el rodaje, todavía había quien esperaba ver al protagonista de la saga cinematográfica en vivo y en directo.

Esto precisamente le sucedió a uno de los niños que hacía de extra en los inicios de la producción. Tanto es así que, al ver a Daniel Pérez Prada, no se pudo contener y se echó a llorar. “Estaba llorando porque esperaba encontrarse con Santiago Segura”, recuerda entre risas el actor de Mateo: “Se encontró con la versión de Aliexpress”.

De igual modo, Mariam Hernández ha recordado s aquellos niños que no podían contener las ganas de ir al baño en plena grabación. O lo mucho que querían llenar el estómago cuando tenían ante ellos el atrezzo de comida.

¿Quieres conocer todas las anécdotas del rodaje de Padre no hay más que uno, la serie? Dale play al vídeo de arriba y disfruta de la entrevista completa.

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