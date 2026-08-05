La desesperación de los taxistas por la subida de precio de la gasolina: desembolsan más de 2.000 euros al mes

El precio de la gasolina continúa aumentando en las gasolineras, lo que ha provocado un malestar entre los conductores. Ante esta situación, muchos optan por recorrer varios kilómetros en busca de estaciones de servicio con precios más bajos. España afronta actualmente el segundo verano con los combustibles más caros de su historia.

Laura Arribas, reportera del programa, se ha desplazado hasta una de las gasolineras más caras de Madrid, donde el litro de gasolina ya alcanza los 1,70 euros, el diésel llega a costar 1,99 euros por litro, mientras que la gasolina de 98 supera los 2 euros.

Uno de los conductores entrevistados explica que ha repostado en un establecimiento más barato 60 litros a un precio de 1,77 euros por litro, lo que ha supuesto un desembolso total de 107 euros para llenar el depósito. Miguel es taxista y reconoce que la situación "se lleva muy mal" además de asegurar que cada mes del verano puede llegar a gastar entre 2.000 y 2.500 euros en diésel.

Por su parte, el economista Luis Garvía señala que el origen del problema está en el petróleo, la materia prima de la que se obtienen la gasolina y el diésel. Además, explica que sigue existiendo una escasez de petróleo refinado debido a las consecuencias de los conflictos bélicos y recuerda que, desde el 1 de agosto, el Gobierno ha eliminado la bonificación de cinco céntimos por litro que seguía vigente para determinados sectores.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas