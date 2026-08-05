CRISIS MIGRATORIA
"Tengo miedo de regresar": el tajante mensaje de un migrante marroquí que descarta abandonar Ceuta
Mohamed, un ingeniero eléctrico marroquí que ha cruzado a Ceuta, asegura que no tiene intención de regresar a su país. Espera una solución e insiste en que llegaron a España para trabajar y labrarse un futuro.
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Miguel Ángel Silva se encuentra en el Tarajal, donde inmigrantes permanecen tirados por el suelo, envueltos en mantas o tumbados en colchones. Cientos y cientos de menores migrantes de 5, 6 o 7 años están apiñados. "No son solo menores, hay alguna familia que intentan construir tiendas de campañas improvisadas", relata Silva.
El reportero nos cuenta que ha visto voluntarias que les dan garrafas de agua para lavar sus ropas. Los vecinos de la zona del Príncipe bajan a atenderles y ayudarles, muchos agradecen el trato y la solidaridad. "Ver estas imágenes en nuestro país impresiona mucho", admite. "Al llegar me preguntaban muchos: '¿Sabéis si van a abrir mas centro? No solo de menores, de mayores', explica.
"Hemos venido para trabajar, no para robar"
Silva ha conseguido hablar con Mohamed, al que le pregunta si tiene miedo de los militares marroquíes y cuál es su propósito en España. "Tengo miedo para regresar. Soy ingeniero eléctrico, yo trabajo en Tánger en una fabrica, pero es muy caro. Quieres alquilar un piso pequeño y es 180, yo gano 300 al mes", relata. Además, asegura que tanto él como sus amigos han venido para hacer el bien: "Aquí han venido muchos amigos míos. Hay pintores, barberos... hemos venido para trabajar, no para robar. Somos de España y queremos a España".
Sin embargo, tal y como cuenta el periodista, no todos se están comportando como dice Mohamed, ya que hay vecinos que están intentando entrar en casas.
No cree que pase nada el 15 de agosto
Miguel Ángel le pregunta al marroquí acerca del supuesto traspaso que podría producirse el 15 de agosto: "No va a pasar nada porque los militares de Marruecos son mas fuertes", asegura.
Pero la verdadera pregunta es: a pesar de que están viendo la situación que hay, ¿quieren seguir en España?: "He venido acá para arreglar mi educación, para trabajar... tenemos hospital, para estudiar bien, para ser una persona buena". Con esto, Mohamed deja claro que ninguno tiene pensado volver a su país de origen.
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